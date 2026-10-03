Senadores preparan propuesta de seguridad tras revés en la reforma del Gobierno

Los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado: Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), preparan una nueva propuesta en materia de seguridad, luego que el proyecto de reforma constitucional del Gobierno no avanzara en la Cámara Alta.

La iniciativa apunta a incorporar el crimen organizado a nivel constitucional, establecer un régimen de segregación penitenciario según la peligrosidad de las personas privadas de libertad y precisar el alcance del actual estado de emergencia para enfrentar situaciones vinculadas con la seguridad pública.

No obstante, la propuesta de los parlamentarios ha generado debate al interior de la propia Comisión. La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, marcó distancia del texto y aseguró que no participó en su elaboración, y planteó avanzar en una reforma constitucional acotada específicamente al ámbito carcelario y destacó la necesidad de un nuevo estado de excepción.

En ese contexto, el senador Longton planteó que "este proyecto es distinto a lo presentado por el Gobierno, sin perjuicio de que comparte las ideas desde el punto de vista del ataque al crimen organizado".

Asimismo, apuntó a la parlamentaria socialista: "Otras senadoras, como la senadora Vodanovic, que presentó una reforma en esa línea el 2024, me parece que compartiendo el mismo objetivo, durante la discusión debería abrir un espacio de acuerdo mucho mayor que el firmar o no firmar".

Por su parte, Araya intentó calmar los ánimos y sostuvo que "en cuanto a la senadora Vodanovic y Pascual, más que hablar de convencerlas, aquí hay que conversar. Ellas tienen reparos y son legítimos que los planteen".

"Hemos venido dialogando y ahora con un texto concreto sobre la mesa vamos a tener que entrar a discutir cada una de estas observaciones. Si hay cosas que se pueden corregir o mejorar, habrá que hacerlo. Acá no se trata de darle un cheque en blanco a nadie", afirmó.

Desde la UDI, el senador Javier Macaya instó a que "si esta fórmula logra construir mayoría y mejorar la seguridad de los chilenos, hay que dejar de lado los dimes y diretes políticos y sacarla adelante, y ojalá buscarla y votarla con la mayor cantidad de votos posible en el Congreso".

El senador Juan Luis Castro (PS) fue mas cauto y planteó sobre la propuesta que "primero hay que verla, porque podemos compartir el objetivo, pero de ahí a cambiar la Constitución de Chile para que otras leyes, como propone esa misma idea, sean las que operativicen esto, la verdad parece una vuelta larga. Entonces, no nos parece en principio".

La nueva reforma de seguridad será presentada la próxima semana en la corporación y el debate se traslada a la búsqueda de un acuerdo más amplio.