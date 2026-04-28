Coquimbo Unido visita a Tolima con la misión de mantener el ritmo en la Libertadores

Este martes 28 de abril, Coquimbo Unido vuelve al ruedo de la Copa Libertadores en una compleja visita a Deportes Tolima de Colombia, por la tercera fecha del Grupo B.

El campeón chileno llega invicto en su retorno a la máxima competencia continental, liderando junto a Nacional de Uruguay con cuatro puntos; siendo el tercer factor de desempate (goles marcados) lo que tiene al equipo aurinegro como escolta.

Sin embargo, todo está totalmente abierto tras los primeros dos partidos, pues Tolima y Universitario suman un punto y pueden dar vuelta el grupo si ganan sus respectivos duelos.

La responsabilidad de los "piratas" para sumar como forastero resulta clave para seguir firmes. Justamente obtener puntos fuera de casa fue lo último que hicieron en la Copa, con un triunfazo 2-0 ante la U peruana en Lima.

Luego de aquello, el elenco de Hernán Caputto igualó con Ñublense en la Liga de Primera, para luego sumar confianza con un 2-1 ante Unión La Calera en el "Nicolás Chahuán".

La oncena chilena en Ibagué se proyecta con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Alejandro Azócar, Benjamín Chandía, Cristian Zavala y Nicolás Johansen.

Al frente estará un Deportes Tolima que antes de la pausa copera había caído 3-1 ante Nacional en Uruguay. El equipo colombiano ya tuvo acción contra chilenos este año, eliminando a O'Higgins en la Fase 3.

Posteriormente, se reivindicó en la liga colombiana con un triunfo de 2-0 sobre Deportivo Pereira. Sin embargo, en su más reciente cotejo perdió por el mismo marcador ante el Millonarios de Rodrigo Ureña.

En cuanto a la tabla en Colombia, "los pijaos" de Lucas González son cuartos con 30 puntos, a 10 de Atlético Nacional.

Se espera que Tolima inicie con Neto Volpi; Jan Angulo, Ánderson Angulo, Daniel Pedrozo, Cristian Arrieta; Éver Valencia, Brayan Rovira, Elan Ricardo; Kersson González, Adrián Parra y Juan Pablo Torres.

La contienda en el Estadio "Manuel Murillo" arrancará a las 22:00 horas de Chile (00:00 GMT). El árbitro será el brasileño Anderson Daronco y podrás seguir las acciones en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.