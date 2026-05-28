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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Cruzeiro goleó a Barcelona y avanzó a octavos como segundo del grupo D

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
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Cruzeiro se impuso este jueves por 4-0 a Barcelona y se clasificó sin complicaciones a los octavos de final de la Copa Libertadores, en la última jornada del torneo disputado en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

Los dirigidos por el portugués Artur Jorge, segundos en el Grupo D con 11 puntos, solo necesitaban de un triunfo para clasificar a la siguiente fase. Universidad Católica también avanzó directo como líder del grupo, con 13; mientras Boca Juniors quedó fuera y tendrá que buscar un cupo a octavos en la Copa Sudamericana en el repechaje.

Goles: 1-0, 5': Matheus Pereira. 2-0, 52': Christian. 3-0, 56': Luis Sinisterra. 4-0, 72': Matheus Pereira.

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