¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos confirmados, a la espera de la llave entre O'Higgins y Deportes Tolima en la tercera fase.

El 12 de marzo quedarán definidos los 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una vez que queden definidos los últimos clasificados de la tercera fase.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay.

¿Qué equipos chilenos estarán en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos que hasta el momento participarán en el certamen.

Para que O'Higgins clasifique debe ganar su llave ante Deportes Tolima por la Fase 3.

El cuarto club chileno, Huachipato, quedó eliminado en Fase 2.

¿Cómo están conformados los bombos de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Bombo 1:

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Boca Juniors
  • Peñarol
  • Nacional
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle.

Bombo 2:

  • Libertad
  • Estudiantes de La Plata
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario

Bombo 3:

  • Junior
  • Universidad Católica
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo Unido
  • Deportivo La Guaira
  • Cusco FC

Bombo 4:

  • Universidad Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Ganador fase 3
  • Ganador fase 3
  • Ganador fase 3
  • Ganador fase 3

