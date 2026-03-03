¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El 12 de marzo quedarán definidos los 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una vez que queden definidos los últimos clasificados de la tercera fase.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay.

¿Qué equipos chilenos estarán en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos que hasta el momento participarán en el certamen.

Para que O'Higgins clasifique debe ganar su llave ante Deportes Tolima por la Fase 3.

El cuarto club chileno, Huachipato, quedó eliminado en Fase 2.

¿Cómo están conformados los bombos de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Bombo 1:

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle.

Bombo 2:

Libertad

Estudiantes de La Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario

Bombo 3:

Junior

Universidad Católica

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

Cusco FC

Bombo 4: