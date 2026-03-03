¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos confirmados, a la espera de la llave entre O'Higgins y Deportes Tolima en la tercera fase.
Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos confirmados, a la espera de la llave entre O'Higgins y Deportes Tolima en la tercera fase.
El 12 de marzo quedarán definidos los 32 equipos que disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, una vez que queden definidos los últimos clasificados de la tercera fase.
El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay.
Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos que hasta el momento participarán en el certamen.
Para que O'Higgins clasifique debe ganar su llave ante Deportes Tolima por la Fase 3.
El cuarto club chileno, Huachipato, quedó eliminado en Fase 2.
Bombo 1:
Bombo 2:
Bombo 3:
Bombo 4: