Ya rige la ley que obliga a empresas a retirar cables en desuso, promulgada por Piñera

Tras seis años de espera desde su promulgación en 2019, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, esta semana finalmente entró en vigencia la ley "Chao Cables", normativa que obliga a las empresas de telecomunicaciones a retirar el cableado en desuso de las calles del país.

El operativo ha comenzado con fuerza en la Región Metropolitana, con un plan piloto en la comuna de Santiago que ya registra avances significativos en sectores comerciales.

El principal objetivo de la medida es combatir la contaminación visual y, sobre todo, reducir los riesgos de accidentes.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que gracias a una ordenanza municipal ya se han retirado 1.680 kilos de cables, los cuales han sido destinados al reciclaje.

Tras completar los trabajos en el Barrio Franklin, donde se dio el puntapie inicial a la medida, las cuadrillas se trasladarán al Barrio Meiggs.

"El 'sueño del pibe' es tener cableado subterráneo; en Santiago eso vale millones de dólares y no tenemos los recursos. Por lo tanto, hemos conversado con el delegado presidencial, Gonzalo Durán, y se ha implementado este piloto acá con la ayuda de las empresas de telecomunicaciones, que son las que han estado haciendo el retiro", dijo el jefe comunal.

Acción conjunta en la capital

Por su parte, el delegado Durán detalló que el plan se ejecutará de manera simultánea en diversas comunas. Santiago, Recoleta e Independencia han sido priorizadas por ser zonas pioneras en servicios de telecomunicaciones, lo que ha generado una mayor acumulación de material obsoleto a lo largo de las décadas.

"Esta planificación incluye desarrollar estos procesos en un conjunto simultáneo de comunas. Hemos acompañado ese proceso y, al mismo tiempo, detectado la necesidad de generar una fuerza de tarea especial para abordar lo que denominamos Centros Urbanos Estratégicos, donde, por intervenciones que hemos hecho en seguridad, se necesita mejorar integralmente el barrio a propósito de la prevención situacional. Por eso hemos ido incorporando estos barrios de Santiago y ciertamente lo vamos a hacer en los otros barrios donde hagamos intervenciones de esta naturaleza", explicó la autoridad de Gobierno.

Multas

La ley establece un marco estricto de cumplimiento. Aquellas empresas que no respeten los plazos de retiro fijados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se arriesgan a multas que oscilan entre las 100 y 1.000 UTM (aproximadamente entre 7 y 70 millones de pesos).

Además, los municipios quedan facultados para retirar los cables por cuenta propia y traspasar los costos de dicha operación a las compañías responsables.