¿Cuándo y dónde ver a la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores?
Los "Cruzados" cayeron en su debut ante Boca Juniors.
Los "Cruzados" cayeron en su debut ante Boca Juniors.
Universidad Católica tendrá su segundo duelo por Copa Libertadores, cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte. Los "Cruzados" buscan recuperarse tras la primera fecha fecha.
El cotejo está pactado para jugarse este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Governador "Magalhaes Pinto". Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.
Los "Cruzados" vienen de caer 2-1 en su debut ante Boca Juniors en el Claro Arena, por lo que una derrota, afectaría de gran manera sus pretenciones de avanzar a la siguiente ronda. En el plano local vienen de vencer 4-3 en un partidazo a Audax Italiano.
Por su parte, Cruzeiro se impuso 1-0 como visitante a Barcelona de Guayaquil y tendrá su debut como local en esta edición de la Copa Libertadores 2026 ante el elenco precordillerano.