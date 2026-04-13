¿Cuándo y dónde ver a la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores?

Universidad Católica tendrá su segundo duelo por Copa Libertadores, cuando visite a Cruzeiro en Belo Horizonte. Los "Cruzados" buscan recuperarse tras la primera fecha fecha.

El cotejo está pactado para jugarse este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Governador "Magalhaes Pinto". Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.

Los "Cruzados" vienen de caer 2-1 en su debut ante Boca Juniors en el Claro Arena, por lo que una derrota, afectaría de gran manera sus pretenciones de avanzar a la siguiente ronda. En el plano local vienen de vencer 4-3 en un partidazo a Audax Italiano.

Por su parte, Cruzeiro se impuso 1-0 como visitante a Barcelona de Guayaquil y tendrá su debut como local en esta edición de la Copa Libertadores 2026 ante el elenco precordillerano.