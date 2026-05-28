¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Sudamericana?

Este viernes 29 de mayo se celebrará en la sede de la Conmebol, en Luque, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.

El evento comenzará a las 11:00 horas de nuestro país (15:00 GMT), y definirá los cruces de las dos competencias con sus respectivos bombos. Será transmitido en ESPN y DSports, además de las plataformas de streaming DGO y Disney+Premium.

Además, estará disponible en Youtube y Facebook Live de Conmebol.

En la Libertadores se enfrentarán los ocho primeros contra a los ocho segundos, y Coquimbo Unido junto a Universidad Católica conocerán a sus respectivos rivales tras clasificar punteros en sus respectivos grupos.

O'Higgins, por su parte, ya tiene rival definido en el play-offs, Boca Juniors; y conocerá a un posible rival de octavos en la Copa Sudamericana.

Todos los detalles los podrás seguir en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.