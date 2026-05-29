Senador Bianchi: Todas las proyecciones de la megarreforma están sobreestimadas

El senador independiente por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, cuestionó en Cooperativa la viabilidad económica de la megarreforma y aseguró que "todas las proyecciones están sobreestimadas" en cuanto a la recaudación esperada por el Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que la iniciativa no garantiza un efecto real en el tiempo y advirtió que "la emergencia es algo actual, no a partir del 2031 con resultado incierto" como plantea el cronograma del Ejecutivo.

"Considero que es importante que busque dos conceptos: la justicia tributaria, que llegue al máximo de personas y que no esté orientado a un segmento en particular, que por un efecto de que 'revienta el chanchito' llega por chorreo a los 'chanchos flacos', que me parece bastante simplón el argumento", complementó

"Lo otro es que me garanticen que (el proyecto) va a tener un efecto en el tiempo como el que yo espero que tenga. Pero hoy día eso no está garantizado y creo que todas las proyecciones están sobreestimadas", enfatizó Bianchi.

En ese sentido, el senador condicionó su voto en base a sus peticiones específicas: "Me están pidiendo que yo vote algo que está desfinanciado y que es más, va a desfinanciar aún más el país. Entonces, son puntos para mí esenciales para resolver", puntualizó.

"Que no sea la chambonada en la Cámara"

Al ser consultado por la suma urgencia que aplicó el Gobierno a la votación de la megarreforma en el Senado, Bianchi indicó que la discusión "no tiene que ser ni corta ni larga, tienen que ser los tiempos justos".

"Tiene que garantizar que no sea la 'chambonada' que se dio en la Cámara de Diputados, donde quien dirigía la Comisión de Hacienda, (el diputado Agustín Romero (Republicano), fue un servil al Gobierno, anduvo de rodillas para sacar esto rápidamente y negó el verdadero diálogo de los expertos", fustigó el legislador magallánico.

"Yo espero que una reforma de esta magnitud sea aprobada por una mayoría transversal y que recoja un sentimiento de justicia tributaria. Espero no ser yo el voto que marque una diferencia. Yo soy un número más de los 50 (senadores) para un lado o para otro, y espero que se busque la transversalidad", aseveró.

Críticas a Quiroz: "No le gusta escuchar"

Respecto a la gestión del ministro de Hacienda, el legislador criticó la postura de Jorge Quiroz al afirmar que "no le gusta escuchar y pretende llegar con un estilo equivocado" al amenazar con el uso de decretos si no obtiene los apoyos necesarios.

"Hay gente porfiada y menos porfiada, y de los porfiados está Quiroz. Ese estilo no va a ser proficuo con éxito. Después está el estilo de gente que yo respeto porque los conozco como excolegas, como (Claudio) Alvarado o García Ruminot, que creo que tienen el timing y además el conocimiento de cómo funciona más el Congreso y van a ser más dialogantes. Yo espero que esos diálogos se den", sostuvo.

"Si nos empezamos a escuchar entre nosotros mismos, vamos a terminar atrincherados y ese país es el que estamos viviendo, de dos extremos que vemos que cada vez pelean más y cuando están divididos solamente ganan quienes dividen", concluyó Bianchi.