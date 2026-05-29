"Bencinazo": Gobierno anuncia primer pago de bono para pescadores artesanales

El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, Daniel Más, entregan anuncio en el marco del Plan Chile Sale Adelante. https://t.co/tUJGjpRtg8

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció el pago de un nuevo beneficio en el marco del plan "Chile Sale Adelante", cuyo objetivo es mitigar los efectos del alza de las bencinas y que, en esta ocasión, se enfocará en el mundo de la pesca artesanal.

Se trata de un bono de 100 mil pesos mensuales que se pagará durante seis meses a los dueños de cada embarcación, y de acuerdo con La Moneda, el primer depósito ya está disponible a través de la Cuenta RUT de BancoEstado, o se liberará mediante un mecanismo equivalente que se establezca a través de convenio.

No obstante, el Gobierno aclaró que no se trata de una transferencia monetaria, sino que es un cupón electrónico que deberá ser utilizado solamente en la carga de combustible, es decir, se podrá activar exclusivamente en las bencineras.

"Este apoyo podrá entregarse en hasta seis cuotas mensuales, no necesariamente continuas, con un tope total de 600 mil pesos por beneficiario durante la vigencia de la medida", precisa la minuta divulgada por La Moneda este viernes.

El texto añade que "tras la habilitación del cupón en la CuentaRUT, los titulares de la embarcación podrán hacer uso del beneficio hasta el 30 de noviembre de 2026". Por lo demás, cada depósito será acumulable desde el mes que lo reciban, y podrá ser consumido de manera parcial en una o más cargas de combustible.

El Gobierno calcula que "la medida beneficiaría a más de la mitad de las embarcaciones del país, y a más de la mitad en casi todas las regiones. Así, el apoyo no solo busca aliviar costos, sino también contribuir a evitar la paralización de faenas y proteger el empleo del sector", añade la minuta.

Los requisitos

El documento detalla que "podrán acceder al beneficio hasta 9 mil titulares de embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), en la medida que cumplan con los requisitos definidos para acceder al aporte".

Las naves deberán contar con una medida máxima de 12 metros de eslora, registrar actividad acreditada en 2025 y haber operado en el mes inmediatamente anterior al que su dueño o dueña solicite el beneficio.

Tales antecedentes serán revisados y verificados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y a partir de ello, Interior gestionará la nómina de pago: "Una misma persona podrá recibir el aporte en determinados meses en la medida que cumpla, en cada periodo, los requisitos exigidos para acceder al beneficio", acota la minuta.

Por lo pronto, se estima que 3.754 pescadores integran el grupo de beneficiados de mayo, considerando su operación en abril.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se trasladará hasta Concón en esta jornada para difundir los alcances del beneficio entre representantes del mundo de la pesca artesanal.