Producción Industrial tuvo un negativo desempeño en abril

Un mal mes de abril tuvo la producción industrial en el país, pues tuvo una variación de -4,7% en un año, "debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen", según el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En particular, el Índice de Producción Minera (IPMin) presentó "una disminución de 9%, como consecuencia de la menor actividad registrada en la minería metálica, que decreció 12,6%, restando 10,909 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice, a raíz de un descenso en la extracción y procesamiento de cobre".

En tanto, los índices de Producción Manufacturera (IPMan) y de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) tuvieron cambios de -2,5% y 0,9% en 12 meses, respectivamente.

Comercio creció durante el cuarto mes de 2026

El INE también informó este viernes la variación del Índice de Actividad del Comercio, el que "aumentó 3,2% interanualmente en abril de 2026", con lo que se acumula un alza de 4,1% en lo que va del año.

El mayor incremento por división se dio en "comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y motocicletas", que creció 8,6%.

En el mercado de los supermercados, el índice a precios constantes "presentó un decrecimiento de 0,1% en 12 meses, acumulando una expansión de 0,2% al cuarto mes del año".