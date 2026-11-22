Este sábado 28 de noviembre, Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la final de la Copa Libertadores en el mítico Centenario de Montevideo con el objetivo de proclamarse como el nuevo monarca.

El partido está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) y será transmitido en televisión a través de Chilevisión y ESPN Premium. En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium.

El "Verdao" se instaló en este choque tras dejar en el camino por penales a Fluminense, buscando su cuarta corona continental tras las obtenidas en 1999, 2020 y 2021, además de sacarse la espina del subcampeonato de la edición pasada.

En la vereda opuesta, los argentinos vienen de dejar eliminados por la misma vía a Flamengo en el Maracaná junto con consagrarse campeón de la Supercopa Argentina.

Todos los detalles de este compromiso que romperá el empate de 25 títulos por país entre Argentina y Brasil en el palmarés histórico, podrás seguirlos en Cooperativa.cl.