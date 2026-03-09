Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver la revancha de O'Higgins ante Tolima por la Fase 3 de Copa Libertadores?

El Capo de Provincia viajará a Colombia tras haber ganado por la mínima en la ida.

Luego de vencer a la UC por la Liga de Primera, O'Higgins se enfoca en la revancha ante Tolima por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

El elenco celeste se impuso por 1-0 a los colombianos en la ida disputada en Rancagua y ahora se desplazará a tierras cafetaleras para buscar su acceso a la fase grupal del principal certamen continental.

En caso de perder la llave, el cuadro celeste tiene asegurado ingresar a la fase grupal de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y dónde ver a O'Higgins ante Tolima?

El cotejo está programado para jugarse este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Manuel Murillo Toro".

Podrás ver el encuentro en televisión abierta por Chilevisión, en TV cable por ESPN Premium y por Disney+ Premium en streaming.

También podrás seguir todos los detalles por el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.

