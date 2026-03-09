Síguenos:
Tópicos: País | DD.HH.

Boric en restauración de Memorial de DD.DD: "Cuando el Estado no responde, se vuelve cómplice"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Desde el Cementerio General, el Mandatario destacó la importancia del Plan de Búsqueda y reafirmó el compromiso del Estado en materia de derechos humanos.

"No me olvido de las luchas de las que hemos sido parte, incluso más allá de nuestras existencias personales", expresó, al destacar la colaboración con agrupaciones de DD.HH.

 ATON

"Este memorial no es algo que está haciendo el Gobierno, sino que es algo que se ha hecho junto con las agrupaciones: Todo ha sido junto a las agrupaciones", destacó el Mandatario.

En una de sus últimas actividades oficiales, el Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la ceremonia de restauración del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en el Cementerio General.

Durante su intervención, el Mandatario realizó una profunda reflexión sobre la responsabilidad histórica del Estado chileno en las violaciones a los derechos humanos.

"El Estado fue el responsable de la desaparición de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos. Yo soy el Jefe de Estado y, por lo tanto, hay que responder ante eso. No fuimos nosotros, fue la dictadura, pero cuando el Estado no responde, se vuelve cómplice", expresó.

"Si durante mucho tiempo se dio una paradoja que era muy absurda, pero la terminamos naturalizando: a quienes había hecho desaparecer el Estado, el Estado se desentendía y eran los familiares los que tenían que ir a buscarlos. Los familiares eran los que tenían que ir peregrinando a la justicia, al desierto, al mar, para tratar de encontrar a sus familiares. Eso es lo que da vuelta el Plan de Búsqueda, por eso es tan importante", reflexionó el jefe de Estado.

En ese sentido, Boric recordó que "el Estado, con el Presidente Aylwin, en buena hora había pedido perdón. Ahora, el Estado no solamente se queda en pedir perdón, sino que dice: 'perdón y me hago cargo'. Eso era algo que faltaba y que tiene que ser una política de Estado, independiente de las convicciones políticas de quienes gobiernen".

"El Estado no es de un partido ni de de un Presidente, el Estado es de todos los chilenos y chilenas, que merecen todo nuestro respeto", indicó.

"Todo ha sido junto a las agrupaciones"

Respecto a la restauración de la obra, el Presidente Boric destacó la colaboración junto a las agrupaciones de familiares de detenidos y ejecutados políticos.

"Este memorial no es algo que está haciendo el Gobierno, sino que es algo que se ha hecho junto con las agrupaciones. El diseño, la obra, permanentemente todo ha sido junto a las agrupaciones. Lo mismo el Plan de Búsqueda. Todo ha sido junto a las agrupaciones", valoró el Mandatario.

"Yo no me olvido de dónde venimos. No me olvido de las luchas de las que hemos sido parte históricamente, incluso más allá de nuestras existencias vitales, más allá de nuestras existencias personales", concluyó.

