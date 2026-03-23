DT de Wanderers y la Libertadores sub 20: Apelamos a las emociones para sacar lo mejor de ellos

Santiago Wanderers tocó el cielo este domingo al convertirse en el primer equipo chileno en ganar la Copa Libertadores sub 20 y tras vencer en penales a Flamengo, el técnico del elenco porteño, Felipe Salinas, se mostró conmovido por el nivel mostrado por sus dirigidos y el trasfondo humano detrás del título.

En conversación con los medios tras la premiación, el estratega nacional no ocultó su orgullo: "Estamos extasiados. Los chicos han hecho un torneo tremendo. Sabíamos que estábamos preparados para competir en buen nivel, pero lo que hicieron fue tremendo", comenzó diciendo.

Para Salinas, el éxito de este grupo no solo pasó por lo táctico, sino por la resiliencia de un plantel que ha sabido de sacrificios. "Son chicos que les ha costado mucho lo que han conseguido, entonces apelamos a las emociones para poder sacar lo mejor de ellos. Habíamos trabajado muy bien, hay un trasfondo muy grande", reveló el DT.

En esa misma línea, el técnico subrayó la calidad del fútbol desplegado en Ecuador, donde terminaron levantando el trofeo sin conocer de derrotas. "Va a costar asimilar todo lo que hicimos jugando de buena manera, eso me deja contento", añadió.

El estratega también se refirió a la repercusión que ha tenido la campaña en el país y en el puerto principal. "Nos contaron que Chile está revolucionado por lo que hemos hecho, es muy valorable, y nos llevamos la copa a Valparaíso", sostuvo con emoción.

Finalmente, Salinas ya proyecta lo que viene para esta generación dorada de Wanderers, que tras este título deberá representar al continente en la Copa Intercontinental Sub 20: "Vamos ahora a Europa, pero primero queremos volver. Estamos en una nube de puras cosas positivas", cerró.