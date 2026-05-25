"Duro golpe": La reacción de prensa argentina por derrota de la UC antes de duelo clave con Boca

Colo Colo le dio un duro golpe a Universidad Católica al remontar para imponerse por 1-2 en el clásico disputado el domingo en el Claro Arena, por la 13° fecha del Campeonato Nacional 2026 en una derrota que significó un duro golpe para la escuadra cruzada de cara al crucial duelo ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

Y así lo entendió la prensa trasandina, que siguió atenta el duelo de la UC ante el Cacique.

En ese sentido, el sitio partidario Planeta Boca Juniors tituló "U. Católica perdió el clásico en Chile y llega golpeado al partido contra Boca". Además, el citado medio añadió: "Los cruzados llegan con desgaste por jugar en la liga local y un duro golpe".

En tanto, el diario Olé sostuvo que "Boca toma nota: U. Católica perdió el clásico en la previa del duelo clave por la Libertadores".

"Dani Garnero puso a casi todos los titulares, pero no le alcanzó: los Cruzados cayeron por 2-1 ante Colo-Colo, a tan solo días de visitar La Bombonera", agregó.

Por último, sentenció: "Mientras los de Ubeda llegan descansados tras un 'finde' sin fútbol, el elenco chileno acumula el desgaste de la jornada 13 de su campeonato local, donde sufrieron una derrota importante".