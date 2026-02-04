Esteban Pavez debutó en Alianza Lima en la caída ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores

El volante chileno Esteban Pavez, excapitán de Colo Colo, debutó este miércoles en Alianza Lima, en la caída por 1-0 ante el club paraguayo 2 de Mayo, en el Estadio Río Parapití, en la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

Pavez fue titular en el equipo dirigido por Pablo Guede, exDT de Colo Colo, y jugó hasta el minuto 77, siendo reemplazado por Alessandro Burlamaqui, cuando el partido aún estaba igualado sin goles.

Siete minutos después de la salida de Pavez llegó el gol del triunfo para los locales, anotado por Diego Acosta (84').

El festejo del club paraguayo fue con euforia, ya que este encuentro es el primero que disputa el equipo en toda su historia en la Copa Libertadores.

El próximo partido del equipo del chileno será ante Comerciantes Unidos este domingo en la liga peruana; y la revancha contra 2 de Mayo será el miércoles 11 de febrero, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio "Alejandro Villanueva".