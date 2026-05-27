Estudiantes entró a octavos de Libertadores con agónico triunfo ante el DIM

Estudiantes de La Plata sufrió para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, pues venció en el tiempo adicional a un Independiente Medellín que le bastaba empatar en la última fecha para superar la fase de grupos.

El partido resultó muy intenso desde el comienzo, con el cuadro argentino lanzado a buscar el necesario triunfo y un DIM apostando a resistir los embates de su rival y buscar convertir de contragolpe.

En el complemento, el "Pincha" fue mucho más desesperación que fútbol, situación que era aprovechada por el "Poderoso de la Montaña" para administrar el 0-0 con sus jugadores más experimentados.

En el minuto 90+2' un doble cabezazo, y el resbalón de un zaguero colombiano en su intento de impedir el último pivoteo, terminaron con Mikel Amondarain anotando el único gol de la noche a boca de arco.

El festejo fue con suspenso, pues el VAR revisó posición adelantada que terminó descartando.

Con esta victoria agónica, Estudiantes remató segundo con nueve puntos, secundando al dominador puntero Flamengo que llegó a 16 unidades luego de golear 3-0 al colista Cusco (1).

El DIM tuvo que conformarse con el tercer puesto y el pase a play-offs de Copa Sudamericana al acabar con siete puntos.