Figura de Estudiantes avisa a la UC: "Iremos con todo a llevarnos la victoria"

Tras empatar a 1 en la ida disputada en Argentina, Universidad Católica y Estudiantes de La Plata definirán este martes, en el Claro Arena, la llave de octavos de final de Copa Libertadores.

Mientras los cruzados llegan al duelo con descanso al no jugar el reciente fin de semana por el Campeonato Nacional, el cuadro "pincharrata" lo hará con confianza luego de golear por 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico.

En ese sentido, Joaquín Tobio Burgos, autor del gol ante la UC, manifestó su ilusión de derribar a los de la franja tras la contundente victoria ante el archirrival, donde anotó un tanto: "Soñado. Vengo de un gol en la Copa, este es mi primer partido en un clásico. Que sea gol, asistencia y encima con una victoria 4-0, mejor no lo podría haber soñado. La lluvia le da el toque a esta emoción y alegría. Ahora iremos con todo a llevarnos la victoria en la Copa. Siempre soñé con ganar un clásico".

En tanto, el delantero Adolfo Gaich, sostuvo: "La imagen que queda es el festejo con la gente. Estamos muy contentos por eso, ganar así un clásico no es fácil. Fuimos superiores y golpeamos en los momentos justos. El martes tenemos otra final y nos estamos preparando con todo".

Por su lado, Alexis Castro comentó: "Hay muchas palabras. Diría que hermoso. No es poca cosa, creo que son partidos que marcan la historia del club. Feliz de formar parte de ese pedacito de historia".

El duelo entre la UC y Estudiantes se jugará este martes desde las 20:30 horas y el triunfador avanzará a los cuartos de final del certamen continental.