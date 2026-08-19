Flamengo de Erick Pulgar eliminó a Cruzeiro y avanzó a cuartos en la Libertadores

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar jugando todo el partido, venció por 2-1 a Cruzeiro en Maracaná y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras ganar por 3-2 la llave global de octavos.

El conjunto carioca abrió la cuenta la primera parte con un remate del uruguayo Giorgian de Arrascaeta tras asistencia de Pedro (35'), pero Lucas Romero lo igualó con un disparo desde fuera del área en la segunda parte (51').

Finalmente, Samuel Lino, con otra habilitación de Pedro, firmó el 2-1 definitivo (62').

En cuartos de final, Flamengo enfrentará al ganador de la llave entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que se resolverá el martes 25 de agosto en Ecuador.

La ida de cuartos de final de la Copa Libertadores se disputará entre el 8 y 10 de septiembre, mientras que las revanchas se jugarán una semana después.