Boric y "Escudo de las Américas": Va en contra de los principios que ha sostenido Chile

El expresidente Gabriel Boric alertó este domingo que la adhesión de Chile al "Escudo de las Américas" -alianza continental liderada por Estados Unidos y respaldada por la administración de José Antonio Kast- vulnera la soberanía geopolítica nacional y compromete el control de los minerales críticos.

Durante su intervención en el Festival MUDA, el exmandatario profundizó en los reparos que presentó recientemente en una declaración conjunta con la expresidenta Michelle Bachelet, subrayando que la decisión debilita la posición internacional del Estado chileno.

"Esta decisión de incorporarnos al 'Escudo de las Américas', desde mi perspectiva, va en contra de los principios esenciales que ha sostenido Chile desde el retorno a la democracia en su política internacional y me parece que, con la presidenta Bachelet, pensamos que era importante manifestar esa posición", comentó el otrora jefe de Estado.

El expresidente Gabriel Boric cuestionó la incorporación de Chile al Escudo de las Américas durante una charla en el Festival MUDA. (FOTO: ATON)

En esta línea, afirmó que "ojalá que a propósito de esto se dé un debate, y que digamos que en Chile la soberanía, no solo desde el punto de vista territorial, que yo creo que nadie la pone en duda, sino también desde el punto de vista político, económico, geopolítico, se defiende y se debe seguir defendiendo".

Cadenas de suministro, injerencia militar y el factor China

El exmandatario sostuvo que el núcleo del acuerdo suscrito por Chile excede la agenda de seguridad ciudadana, abarcando compromisos sobre abastecimiento confiable, selección de proveedores tecnológicos y protección de recursos naturales estratégicos.

A juicio de Boric, "el 'Escudo de las Américas' no se trata principalmente de eso, sino que también en lo que se firmó y se adhirió se habla del resguardo de las cadenas de suministro de los metales, de los minerales críticos. ¿Qué significa eso? El resguardo de evitar mediante un concepto de seguridad continental, de soberanía continental, que otras potencias, léase China, interfieran o tengan relaciones con las cadenas de suministro de los minerales críticos".

Boric aseguró que la iniciativa "va en contra de los principios esenciales que ha sostenido Chile desde el retorno a la democracia". (FOTO: ATON)

"También cuando se habla de incorporar mecanismos de defensa con ejércitos extranjeros en el territorio de países soberanos", arremetió.

Debate sobre narcotráfico y los alcances planteados por Frei

Durante su exposición, Boric también hizo alusión a la postura manifestada por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien defendió la incorporación de Chile al grupo bajo la premisa de no quedar al margen del combate al crimen organizado transnacional.

"Él defiende, y de manera tangencial defiende la integración de Chile al Escudo de las Américas desde la perspectiva de la importancia del combate al narcotráfico. Pero nosotros con la presidenta Bachelet en ningún momento señalamos que estábamos en desacuerdo con eso", afirmó el exmandatario.

Boric alertó que la estrategia apunta a bloquear la relación con otras potencias mundiales, señalando que el objetivo es evitar que "léase China, interfiera o tenga relaciones" con dichos recursos. (FOTO: ATON)

"Nosotros, y yo creo que todos los ciudadanos deben estar dispuestos, y los países, a cooperar con todos los países del mundo para poder combatir el narcotráfico", añadió el militante frenteamplista.