Squella descartó que críticas de Matthei al Gobierno sean generalizadas en Chile Vamos

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, descartó que las críticas de la excandidata presidencial Evelyn Matthei sean generalizadas en Chile Vamos, luego que la otrora alcaldesa de Providencia apuntara a un "problema estructural y de diseño político" al interior del Gobierno.

A siete meses del inicio de la Administración de José Antonio Kast, las tensiones al interior del oficialismo se han agudizado con críticas a la falta de nombramientos políticos con experiencia en el gabinete y los recientes desencuentros por la agenda política, tanto en las puertas que se han cerrado para la reforma de seguridad como las declaraciones cruzadas por recortes en Cultura y Educación para el proyecto de Presupuesto 2027.

Una de las voces más críticas es la de Evelyn Matthei, quien cuestionó mediante redes sociales la decisión de dejar sin recursos las Becas TIC de Junaeb y, recientemente, en conversación con La Tercera sostuvo que al interior del Gobierno existe un problema estructural y de diseño político, en el que un grupo compuesto por militantes republicanos tiene más poder que el resto del gabinete.

El senador y timonel republicano se hizo cargo de las críticas y descartó que la tesis de Matthei sea compartida por el resto de la coalición que agrupa a la UDI, RN y Evópoli: "Con la inmensa mayoría de los dirigentes de los partidos de Chile Vamos que en la elección presidencial estuvieron con ella, pero superada la primera vuelta apoyaron firmemente al presidente Kast, no tenemos este tipo de diferencias".

"Trabajamos lealmente por Chile y uno esperaría que ese fuera el camino para ella también. Más allá de problemas puntuales que han existido, como siempre los va a haber, es un trabajo creciente en la confianza. Cuando nosotros estamos frente a alguna dificultad, lo primero que hacemos es precisamente entender al oficialismo como un todo", aseveró Squella.

Las discordancias también provienen desde Evópoli o sectores cercanos al centro, como el Movimiento Demócratas, que ha sido un aliado importante en proyectos que lleva el Gobierno. El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) afirmó que dentro del oficialismo existen dos mundos políticos y humanos muy distintos.

Bajo esa premisa, el vicepresidente de Renovación Nacional, diputado Diego Schalper, planteó que "para nadie es una novedad que entre los Republicanos y Chile Vamos ha habido maneras de aproximarnos a la política distintas en el pasado, pero eso no es lo importante".

"Lo importante para el bien de Chile es que seamos capaces de ponernos de acuerdo y de construir una agenda en común. Al menos en esa vereda me paro yo", señaló.

En una línea similar, el senador Javier Macaya (UDI) reaccionó a las declaraciones de Matthei y sostuvo que "ella está en todo su derecho a formular críticas, es una persona que políticamente ha cumplido roles muy relevantes en la historia de nuestro sector, pero yo creo que la derecha tiene que trabajar muy unida. Si finalmente al Gobierno le va mal, vamos todos detrás".

"Yo estoy convencido de que somos parte del corazón de las decisiones más relevantes del Gobierno. Yo lo veo en figuras como Claudio Alvarado, Máximo Pavez, y el rol que a uno le toca también cumplir desde el Parlamento", enfatizó.

Las discrepancias se dan también en un contexto en el que el Partido Republicano expuso públicamente que se deben hacer los esfuerzos para incluir al Partido Nacional Libertario en el oficialismo. No obstante, el líder de la colectividad, Johannes Kaiser, volvió a señalar que no se sienten parte del Gobierno y anunció que no irán a más instancias de conversación.