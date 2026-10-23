Flamengo denunció a Estudiantes ante Conmebol por inclusión de Marcos Rojo en la semifinal

Flamengo presentó una denuncia formal ante Conmebol por la participación de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata en la revancha de semifinales de la Copa Libertadores, que perdió por penales el cuadro carioca ante los trasandinos este jueves en Maracaná.

Rojo jugó amparado por una resolución favorable del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero aún así Estudiantes debe presentar su descargo ante Conmebol. El plazo es hasta el lunes 26 de octubre.

El argumento de Flamengo es que la titularidad del defensor fue contra el reglamento de Conmebol, más allá de la autorización del TAS.

Según la prensa argentina, en Estudiantes no están preocupados por esta situación y aseguran que su inclusión en el partido estuvo respaldada de forma legal.

La controversia por la presencia de Rojo en la llave ante Flamengo comenzó antes de semifinales, ya que la Conmebol había rechazado la inscripción del futbolista.

Sin embargo, la dirigencia del "Pincha" recurrió al TAS, que falló a favor del club y logró que pudiera jugar la revancha de semifinales, que ganaron los trasandinos por penales.