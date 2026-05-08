Flamengo pedirá los puntos tras suspensión de duelo ante Independiente de Medellín

Una grave imprudencia de los hinchas de Independiente Medellín provocó serios incidentes en las tribunas del Estadio "Atanasio Girardot", obligando a la cancelación del partido contra Flamengo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, incluso antes del pitazo inicial.

Ante este escenario, el "Mengao" no se quedó de brazos cruzados y anunció que elevará un reclamo ante la Conmebol para solicitar la victoria por secretaría.

Tras confirmarse la suspensión, el director deportivo del club brasileño, José Boto, fue tajante al señalar la responsabilidad de la dirigencia local. "Esperamos ganar los tres puntos porque la responsabilidad no es nuestra y el reglamento es claro", lanzó el directivo.

Boto, además, reveló detalles de la previa, exponiendo la falta de garantías en Medellín: "El propio presidente del club rival, que inicialmente quería jugar a puerta cerrada, nos reconoció que no existían condiciones de seguridad ni dentro ni fuera del estadio", expresó.

Para reclamar el triunfo, el elenco de Río de Janeiro se basa en el artículo 24.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Dicha norma sostiene que cualquier club que sea "responsable de la suspensión, cancelación o abandono definitivo del partido" será castigado con la derrota. De aplicarse estrictamente la regla, el "Mengao" debería recibir los puntos con un marcador de 3-0 a su favor.

El panorama es oscuro para el DIM, considerando antecedentes recientes donde equipos locales sufrieron castigos similares, como ocurrió con Independiente ante Universidad de Chile en la Sudamericana 2025 o el caso de Colo Colo frente a Fortaleza en la Libertadores 2026. Además de la pérdida de puntos, el equipo colombiano arriesga una fuerte multa económica y varios partidos sin público.

¿Por qué se canceló el partido?

El caos estalló justo antes del inicio del encuentro. La parcialidad local encendió una masiva cantidad de bengalas que anularon la visibilidad en el campo de juego.

Mientras los planteles esperaban que el humo se disipara, varios hinchas invadieron la cancha, lo que obligó a los jugadores a retirarse de emergencia a los vestuarios. Con los anillos de seguridad vulnerados y la falta de control en las tribunas, el árbitro decidió suspender definitivamente el compromiso por falta de garantías.