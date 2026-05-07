Partido entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido por incidentes de hinchas locales

El partido entre Independiente Medellín y Flamengo, válido por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, fue suspendido oficialmente por Conmebol, debido a los incidentes que causaron hinchas locales en el Estadio "Atanasio Girardot" en Colombia, en los primeros minutos del encuentro.

Cuando los jugadores llevaban apenas dos minutos en cancha, los barristas empezaron a lanzar fuegos de artificio, bombas de estruendo y bengalas, en modo de protesta contra la dirigencia del club colombiano.

Además, otro grupo de fanáticos empezó a invadir la cancha, provocando que el árbitro Jesús Valenzuela interrumpiera el partido y, por motivos de seguridad, enviara a los jugadores a los camarines.

El duelo estuvo más de una hora interrumpido y los hinchas fueron evacuados del estadio, mientras que los comisarios de Conmebol evaluaron la posibilidad que el partido se reanudara a puertas cerradas.

Sin embargo, finalmente se tomó la decisión de suspender el partido, por lo que el Comité de Disciplina de Conmebol deberá tomar una resolución sobre el resultado del encuentro.

En lo deportivo, el Grupo A de la Copa Libertadores tiene a Flamengo, que no contó con Erick Pulgar, como líder, con siete puntos, seguido de Estudiantes de La Plata (6), Independiente Medellín (4) y Cusco.

En la quinta fecha, Flamengo enfrentará a Estudiantes de La Plata en Maracaná e Independiente Medellín visitará a Cusco en Perú.