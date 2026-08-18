Fluminense avanzó en la Libertadores y espera al ganador de la llave entre Coquimbo y Platense

Fluminense avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras igualar 1-1 con Independiente Rivadavia en el Estadio Maldivas Argentinas de Mendoza y ganar por 5-4 la definición a penales.

En cuartos de final, Fluminense enfrentará al ganador del duelo que jugarán este miércoles Coquimbo Unido y Platense.

La ida en Maracaná fue sin goles en un parejo partido, y el guión fue similar esta noche en Mendoza, aunque con la fricción y tensión por la definición de la llave.

Tras un primer tiempo sin emociones, la segunda parte fue intensa para los cariocas, ya que en el minuto 57 quedaron con uno menos, por la expulsión de Agustín Canobbio por doble amarilla.

Pese a tener desventaja en la cancha, el Flu tomó ventaja en el tablero: Hércules metió una gran habilitación y Kevin Serna definió en el área para el 0-1 parcial (75').

Cuando parecía que el partido terminaba con el triunfo en cancha para Fluminense, una mano en el área de Fluminense fue cobrada con falta penal y Alex Arce se encargó de ejecutar para el 1-1 (90+7') y forzar la definición desde los 12 pasos.

Finalmente, en la tanda, Lautaro Acosta falló su disparo en Fluminense; pero su compañero Fabio se convirtió en héroe, al atajar los penales de José Florentín y Rodrigo Atencio de Independiente Rivadavia.

En cuartos de final, Fluminense enfrentará al ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Platense, que se resolverá este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".