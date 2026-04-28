Garnero y el duelo de la UC ante Barcelona: "Tenemos que revalidar el triunfo en Brasil"

Universidad Católica ya se encuentra en territorio ecuatoriano. El elenco de la franja arribó ayer lunes a Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC, en un duelo válido por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programado para este miércoles a las 20:00 horas de Chile.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional "José Joaquín de Olmedo", el director técnico de los estudiantiles, Daniel Garnero, analizó lo que será este trascendental compromiso y destacó la importancia de sumar tras el buen resultado obtenido en su última salida.

"Es un partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil (ante Cruzeiro) fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá", expresó el estratega a su llegada.

Respecto al análisis del rival, Garnero mostró respeto por el nivel del equipo "ídolo del Astillero": "Es un equipo que está en Copa Libertadores y eso quiere decir que hizo las cosas bien como para jugar cosas importantes. Lo seguimos en todos lados y lo tratamos de mirar mucho para nosotros también. Tengo las mejores referencias de Barcelona".

Finalmente, el adiestrador cruzado fue enfático en el objetivo del viaje: "Esperemos ver una muy buena versión y llevarnos los tres puntos, que es lo que venimos a buscar", sentenció.

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