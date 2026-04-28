Garnero y el duelo de la UC ante Barcelona: "Tenemos que revalidar el triunfo en Brasil"
El técnico del cuadro cruzado adelantó el choque por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.
El técnico del cuadro cruzado adelantó el choque por la tercera fecha de la fase grupal de Copa Libertadores.
Universidad Católica ya se encuentra en territorio ecuatoriano. El elenco de la franja arribó ayer lunes a Guayaquil para enfrentar a Barcelona SC, en un duelo válido por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, programado para este miércoles a las 20:00 horas de Chile.
Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional "José Joaquín de Olmedo", el director técnico de los estudiantiles, Daniel Garnero, analizó lo que será este trascendental compromiso y destacó la importancia de sumar tras el buen resultado obtenido en su última salida.
"Es un partido difícil, como todos. El triunfo en Brasil (ante Cruzeiro) fue muy importante y lo tenemos que revalidar acá", expresó el estratega a su llegada.
Respecto al análisis del rival, Garnero mostró respeto por el nivel del equipo "ídolo del Astillero": "Es un equipo que está en Copa Libertadores y eso quiere decir que hizo las cosas bien como para jugar cosas importantes. Lo seguimos en todos lados y lo tratamos de mirar mucho para nosotros también. Tengo las mejores referencias de Barcelona".
Finalmente, el adiestrador cruzado fue enfático en el objetivo del viaje: "Esperemos ver una muy buena versión y llevarnos los tres puntos, que es lo que venimos a buscar", sentenció.
El duelo lo podrás seguir a través de las ondas de Cooperativa Deportes y en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl