Gary Medel quedó descartado del partido ante Cruzeiro

Luego del desgarro sufrido en el duelo ante Boca Juniors, el mediocampista de Universidad Católica Gary Medel quedó totalmente descartado para el partido ante Cruzeiro ausentándose incluso del viaje del plantel a Belo Horizonte.

Medel, que venía volviendo tras una lesión, solo jugó los primeros 45 minutos ante el cuadro xeneize y salió reemplazado, perdiéndose luego el duelo por la Liga de Primera ante Audax Italiano.

Con esto, el bicampeón de América no viajó a Brasil y de acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes el técnico Daniel Garnero tiene en mente a Fernando Zuqui para reemplazarlo.

El cotejo entre la UC y Cruzeiro está pactado para jugarse este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Governador "Magalhaes Pinto".

Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.