Golpe en Maracaná: Estudiantes eliminó a Flamengo de Pulgar y avanzó a la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata dio el golpe este jueves en el Estadio Maracaná y se convirtió en el segundo finalista de la Copa Libertadores 2026, tras aguantar el poderío de Flamengo, el equipo del chileno Erick Pulgar, y ganar por 3-2 en la tanda de penales, tras un empate 0-0 en el marcador global de las semifinales.

Tras el empate sin goles en Argentina, el guión fue similar esta noche en Río de Janeiro, con un partido friccionado y con el "pincha" resistiendo los embates del conjunto carioca.

El panorama se complicó muchísimo para los trasandinos, ya que Baltasar Rodríguez fue expulsado por doble amarilla en el minuto 50, forzando a los pupilos del "Cacique" Alexander Medina a jugar a la defensiva prácticamente todo el segundo tiempo.

Flamengo intentó, pero no tuvo claridad, y Estudiantes trató un par de contragolpes, pero el agotamiento frustró en varias ocasiones las ofensivas.

Pulgar, por su parte, fue titular y reemplazado por Bruno Henrique en el minuto 82, ya que el técnico Leonardo Jardim estaba pensando en la tanda de penales.

Desde los 12 pasos, la gran figura fue el uruguayo Fernando Muslera, quien atajó los disparos de Jorginho, Lucas Paquetá y el propio Bruno Henrique.

En Estudiantes, en cambio, sólo falló Edwin Cetré, quien primero se resbaló, y en el segundo intento, la envió por encima del pórtico de Agustín Rossi.

Con la clasificación, Estudiantes logró volver a la final de la Libertadores después de 17 años, cuando ganó la definición de 2009 a Cruzeiro.

En la final de este año, Estudiantes enfrentará a Palmeiras, que eliminó a Fluminense, también en la tanda de penales, en la otra semifinal.

La Copa Libertadores 2026 tendrá su final el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.