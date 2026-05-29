"Hace ocho años somos mediocres": La furia de hinchas de Boca Juniors tras eliminación

La derrota de Boca Juniors ante Universidad Católica en La Bombonera selló la eliminación del cuadro xeneize en el marco de la sexta fecha de la Copa Libertadores.

Con siete puntos, el conjunto azul y oro finalizó en el tercer puesto del Grupo D y se tendrá que conformar con disputar los play-offs de Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Tras el cotejo, diferentes hinchas del equipo argentino se dirigieron ante los micrófonos de ESPN, señalando su enojo frente al mal momento de los dirigidos por Claudio Úbeda.

"Hace ocho años somos mediocres", o "No tenemos huevos" fueron algunos de los descargos que dieron los fanáticos del club.