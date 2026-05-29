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Tópicos: País | Política | Agenda legislativa

Cambios a megarreforma: Vocero negó contradicción entre Quiroz y García Ruminot

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: ATON / Redacción Cooperativa

El ministro de Hacienda había puesto en duda una eventual reducción de la invariabilidad tributaria que fue sugerida por el titular de la Segpres.

Según Claudio Alvarado, lo que Quiroz quiso decir es que "eso se verá en el resultado final de la discusión en el Senado".

Cambios a megarreforma: Vocero negó contradicción entre Quiroz y García Ruminot
 ATON (archivo)

Quiroz tomó una leve distancia de los cambios planteados por García Ruminot en respuesta a los hallazgos del Informe de Finanzas Públicas.

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El biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, negó que exista una contradicción entre los titulares de la Segpres, José García Ruminot, y de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a posibles cambios al proyecto de reconstrucción, que se tramitará en el Senado desde la próxima semana.

Lo anterior, después de que García Ruminot apuntara a que se disminuyan los 25 años de invariabilidad tributaria propuestos, o a bajar el monto destinado al crédito al empleo, considerando que el último Informe de Finanzas Públicas reveló inconsistencias en la proyección de deuda.

Ayer jueves, Quiroz matizó tales dichos: "El ministro fue específico y yo prefiero ser un poco más general; puede ser eso, otras cosas o nada. Se puede cambiar una variable en una dirección o en otra; acentuar una más, aligerar una menos".

De todos modos, el responsable de la billetera fiscal afirmó que "siempre hemos conversado opciones de ajustar" la invariabilidad tributaria, ya que si bien la considera una norma fundamental, "desde luego a nivel paramétrico se puede cambiar una variable en una dirección u otra: acentuar una más, aligerar una menos. Esas conversaciones siempre van a estar disponibles".

"El ánimo y la disposición es siempre escuchar"

Durante una vocería en La Moneda este viernes, Alvarado aseguró que "todos los ministros hemos manifestado nuestra disposición, apertura y voluntad a escuchar los planteamientos que nos realicen los parlamentarios en orden a perfeccionar el proyecto de reconstrucción".

Por ende, el secretario de Estado garantizó que en este caso "no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo depende del tenor de las propuestas".

En cuanto a las ideas sugeridas por García Ruminot, la autoridad relevó que "si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, (esas materias) fueron conversadas y discutidas, y existió un intercambio de opiniones sobre el particular".

"Ahora, si pueden ser esas materias, otras o ninguna, como dijo el ministro Quiroz, eso se verá en el resultado final de la discusión que se dé en el Senado", cerró el vocero.

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