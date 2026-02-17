Huachipato inició en la Libertadores con una caída ante Carabobo en Venezuela

Huachipato tuvo una compleja jornada como forastero y lamentó una derrota de 1-0 ante Carabobo en el inicio de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

Los "acereros" inauguraron los partidos de ida, viéndose complicados por el despliegue y velocidad del conjunto venezolano, aunque en general el encuentro tuvo pocas luces y adoleció falta de precisión con el balón.

El conjunto dueño de casa en los primeros minutos adelantaron líneas, incomodando la salida chilena que no logró hilar sus pases, y las salidas largas tampoco resultaron por los rápidos repliegues que dejaban a los atacantes nacionales rodeados.

La defensa "vinotinto" fue efectiva para apostar a la contra: Cerró líneas cada vez que Huachipato tenía la posesión y anuló a Maximiliano Gutiérrez, aunque Lionel Altamirano se las arregló para sacar un remate que forzó la gran atajada de Lucas Bruera.

Huachipato quedó mal parado al minuto 35 y Edson Tortolero desequilibró el marcador con un fuerte tiro rasante y cruzado..

Carabobo siguió insistiendo, especialmente en el primer tiempo. Huachipato mejoró en la segunda etapa con el ingreso de Cris Martínez. Lamentablemente, los avances en la cancha no se materializaron en remates ni goles.

Solo en los últimos minutos, con más empuje que fútbol, los "siderúrgicos" lograron acercarse al área, aprovechando la expulsión de Juan Camilo Pérez a los 85' por un patadón a Maicol León, viendo la segunda amarilla pues ya había sido amonestado por un planchazo a Claudio Sepúlveda que el VAR no llamó a revisar (30').

La última ocasión huachipatina resultó en fuera de juego y respuesta defensiva venezolana: Mario Briceño entró adelantado para buscar el arco y fue achicado por el portero Lucas Bruera, quien se robó el show gastando minutos y gritándole su atajada a los chilenos.

El estrecho marcador le deja una buena posibilidad a Huachipato de darlo vuelta en Talcahuano: La revancha se jugará el martes 24 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT).