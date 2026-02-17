Huachipato visita a Carabobo en el inicio de la Fase 2 de Copa Libertadores

Este martes, Huachipato protagoniza el partido inaugural de la Fase 2 de la Copa Libertadores, enfretnando el partido de ida ante Carabobo de Venezuela como visitante en la ciudad de Valencia.

Carabobo 1-0 Huachipato, Primer tiempo. Polideportivo "Misael Delgado". Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

1-0: 35' Edson Tortolero (CAR)