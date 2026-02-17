Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Huachipato visita a Carabobo en el inicio de la Fase 2 de Copa Libertadores
Sigue el debut "acerero" en la copa en Cooperativa.cl.
Este martes, Huachipato protagoniza el partido inaugural de la Fase 2 de la Copa Libertadores, enfretnando el partido de ida ante Carabobo de Venezuela como visitante en la ciudad de Valencia.
- Sigue el partido en Cooperativa.cl:
1-0: 35' Edson Tortolero (CAR)