La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2026

Esta semana se ponen en marcha los cuartos de final en la Copa Libertadores 2026, torneo que ya no cuenta con equipos chilenos, pero que tiene a dos futbolistas nacionales participando en la competencia.

En primera instancia, la Liga de Quito de Fernando Cornejo visitará a Palmeiras y, en otro partido, el Flamengo de Erick Pulgar animará un "clásico moderno" con Independiente del Valle en Ecuador.

Revisa la programación de la ida en Cooperativa.cl:

Martes 8 de septiembre

Fluminense vs. Platense. 19:00 horas. Estadio Maracana, Río de Janeiro.

Miércoles 9 de septiembre

Palmeiras vs. Liga de Quito . 19:00 horas. Allianz Parque, Sao Paulo.

. 19:00 horas. Allianz Parque, Sao Paulo. Estudiantes de La Plata vs. Corinthians. 21:30 horas. Estadio "Jorge Luis Hirschi", La Plata.

Jueves 10 de septiembre