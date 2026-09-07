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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos chilenos podrían decir presentes en esta instancia.

La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2026
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Esta semana se ponen en marcha los cuartos de final en la Copa Libertadores 2026, torneo que ya no cuenta con equipos chilenos, pero que tiene a dos futbolistas nacionales participando en la competencia.

En primera instancia, la Liga de Quito de Fernando Cornejo visitará a Palmeiras y, en otro partido, el Flamengo de Erick Pulgar animará un "clásico moderno" con Independiente del Valle en Ecuador.

Revisa la programación de la ida en Cooperativa.cl:

Martes 8 de septiembre

  • Fluminense vs. Platense. 19:00 horas. Estadio Maracana, Río de Janeiro.

Miércoles 9 de septiembre

  • Palmeiras vs. Liga de Quito. 19:00 horas. Allianz Parque, Sao Paulo.
  • Estudiantes de La Plata vs. Corinthians. 21:30 horas. Estadio "Jorge Luis Hirschi", La Plata.

Jueves 10 de septiembre

  • Independiente del Valle vs. Flamengo. 21:30 horas. Estadio Olímpico Atahualpa, Quito.

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