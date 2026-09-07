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La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Dos chilenos podrían decir presentes en esta instancia.
Dos chilenos podrían decir presentes en esta instancia.
Esta semana se ponen en marcha los cuartos de final en la Copa Libertadores 2026, torneo que ya no cuenta con equipos chilenos, pero que tiene a dos futbolistas nacionales participando en la competencia.
En primera instancia, la Liga de Quito de Fernando Cornejo visitará a Palmeiras y, en otro partido, el Flamengo de Erick Pulgar animará un "clásico moderno" con Independiente del Valle en Ecuador.
Revisa la programación de la ida en Cooperativa.cl:
Martes 8 de septiembre
Miércoles 9 de septiembre
Jueves 10 de septiembre