La UC derribó a Boca en La Bombonera y conquistó el "grupo de la muerte" de la Libertadores

Universidad Católica hizo su tarea en La Bombonera con un enorme triunfo de 1-0 ante Boca Juniors que selló su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026, nada menos que como puntero del Grupo D.

Los "cruzados" echaron mano al pragmatismo aprovechando que un empate le bastaba para avanzar. El equipo de Daniel Garnero presentó una sólida defensa que impidió todo ataque rival.

Al minuto 34 la UC avanzó firme tras recuperar el balón. Boca cedió espacios en el retroceso y Clemente Montes sacó del sombrero un enorme golazo desde fuera del área para desequilibrar la cuenta.

La Boca enmudeció. Montes desató la algarabía chilena con su genial remate al ángulo y aumentó la tensión de un equipo "xeneize" obligado a ganar.

El resto de partido tuvo un desarrollo marcado: Centros desesperados de Boca que no inquietaron a la eficiente y decidida defensa chilena; no exenta de un par de sustos.

Vicente Bernedo arriesgó de más al querer atrapar el balón con una mano y Jhojan Valencia la sacó sobre la línea tras disparo de Alan Velasco. El arquero luego se repuso con un par de firmes atrapadas.

En los minutos finales Boca avisó con Angel Romero, cuyo empate fue anulado por posición adelantada ratificada por el VAR.

Pitazo final y la llegada de un logro histórico: La UC logró el primer triunfo oficial chileno en La Bombonera y ganó el "grupo de la muerte", eliminando a un Boca que deberá conformarse con los play-offs de Copa Sudamericana.

De esta manera, Chile metió a sus dos equipos entre los 16 mejores del continente, pues previamente Coquimbo Unido había ganado su respectivo grupo.

En cuanto a la zona D comandada por la UC, el otro clasificado a octavos fue Cruzeiro de Brasil, que obtuvo el segundo puesto al golear en simultáneo a Barcelona SC por un claro 4-0.

Ficha del Boca Juniors vs. Universidad Católica:

BOCA JUNIORS (0): Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino (62' 29. Angel Romero), Lautaro Blanco; Leandro Paredes [C], Ander Herrera (45' 20. Alan Velasco), Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos, Milton Giménez. DT: Claudio Ubeda

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui (87' Diego Corral), Jimmy Martínez (74' Daniel González), Cristián Cuevas (74' Agustín Farías); Clemente Montes (78' Justo Giani), Fernando Zampedri [C] (87' Matías Palavecino). DT: Daniel Garnero

ESTADIO: "Alberto J. Armando" (La Bombonera), Buenos Aires

ARBITRO: Wilmar Roldán (COL)

GOLES: 0-1: 34' Clemente Montes (UC)

TARJETAS AMARILLAS: 35' Cristián Cuevas (UC); 53' Fernando Zampedri (UC); 56' Milton Delgado (CABJ); 90+5' Lautaro Di Lollo (CABJ)

TARJETAS ROJAS: No hubo

Tabla de posiciones final en el Grupo B: