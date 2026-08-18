La UC se despidió de la Copa Libertadores con una dura caída ante Estudiantes

El periplo de Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin en octavos de final tras caer por 0-3 ante Estudiantes de la Plata en la revancha disputada en el Claro Arena, despidiéndose con un marcador global de 1-4 en contra.

Condicionados por múltiples lesiones y la suspensión de Fernando Zampedri, el conjunto Cruzado avisó de entrada con un remate de Justo Giani repelido por Fernando Muslera (15').

Pese a que la visita sufrió la lesión de Tiago Palacios tras un cruce con Jhojan Valencia, la tempranera entrada de Joaquín Correa le permitió abrir el camino cuando este los adelantó con un disparo ajustado que superó a Vicente Bernedo (44').

En el arranque del complemento, el elenco dirigido por Alexander Medina no se complicó y amplió las cifras gracias a un certero cabezazo de Guido Carrillo tras un centro enviado por Eros Mancuso (53').

Pese a que Muslera evitó el descuento local con una gran atajada ante Branco Ampuero (77'), el propio Carrillo sentenció la llave al conectar una asistencia de Edwuin Cetré frente al arco (83').

Así las cosas, Universidad Católica quedó eliminada del torneo continental y extendió a 15 años su ausencia en la ronda de los ocho mejores de América, mientras que Estudiantes de La Plata disputará los cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians.