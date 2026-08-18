Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago8.1°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa los cruces en Cooperativa.cl.

Las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana se definen los primeros cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ya que se completarán siete llaves de los octavos del torneo de Conmebol.

Pendiente para la próxima semana quedará la llave entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que se postergó por el terremoto que afectó a Colombia.

Respecto a los representantes chilenos, Universidad Católica quedó fuera de los cuartos de final tras ser eliminado por Estudiantes de La Plata; y Coquimbo Unido resolverá su llave ante Platense este miércoles.

Revisa las llaves de cuartos de final:

  • Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Rosario Central (ARG) o Corinthians (BRA)
  • Deportes Tolima (COL) o Independiente del Valle (ECU) vs. Cruzeiro (BRA) o Flamengo (BRA)
  • Mirassol (BRA) o Liga de Quito (ECU) vs. Palmeiras (BRA) o Cerro Porteño (PAR)
  • Platense (ARG) o Coquimbo Unido (CHI) vs. Fluminense (BRA)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada