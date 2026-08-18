Las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Esta semana se definen los primeros cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ya que se completarán siete llaves de los octavos del torneo de Conmebol.

Pendiente para la próxima semana quedará la llave entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, que se postergó por el terremoto que afectó a Colombia.

Respecto a los representantes chilenos, Universidad Católica quedó fuera de los cuartos de final tras ser eliminado por Estudiantes de La Plata; y Coquimbo Unido resolverá su llave ante Platense este miércoles.

Revisa las llaves de cuartos de final: