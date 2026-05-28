Libertadores: Palmeiras clasificó a octavos tras golear a Junior de Barranquilla

Palmeiras selló su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores este jueves, tras golear por 4-1 a Junior de Barranquilla en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el cierre del Grupo F.

La figura del triunfo fue el "Flaco" José Manuel López, con tres asistencias para los paulistas. Los goles fueron de Jhon Arias (6' y 45'), Allan Elías (40') y Andreas Pereira (51'); el tanto de Junior fue de Luis Muriel (36').

El "Verdao" quedó con 11 puntos en el segundo lugar, sumándose a Cerro Porteño, que avanzó como líder con 13 positivos a la ronda de los 16 mejores, tras batir por 2-0 a Sporting Cristal en esta misma jornada.

El cuadro peruano irá a los play-offs de la Sudamericana y eliminado en el último lugar quedó Junior, con 4 unidades.

Palmeiras y Cerro Porteño conocerán a sus rivales de octavos de final este viernes, en el sorteo en la sede de Conmebol, a partir de las 11:00 horas (15:00 GMT).