Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago9.3°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Palmeiras clasificó a octavos tras golear a Junior de Barranquilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro brasileño se unió a Cerro Porteño como clasificado del Grupo F.

Libertadores: Palmeiras clasificó a octavos tras golear a Junior de Barranquilla
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palmeiras selló su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores este jueves, tras golear por 4-1 a Junior de Barranquilla en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el cierre del Grupo F.

La figura del triunfo fue el "Flaco" José Manuel López, con tres asistencias para los paulistas. Los goles fueron de Jhon Arias (6' y 45'), Allan Elías (40') y Andreas Pereira (51'); el tanto de Junior fue de Luis Muriel (36').

El "Verdao" quedó con 11 puntos en el segundo lugar, sumándose a Cerro Porteño, que avanzó como líder con 13 positivos a la ronda de los 16 mejores, tras batir por 2-0 a Sporting Cristal en esta misma jornada.

El cuadro peruano irá a los play-offs de la Sudamericana y eliminado en el último lugar quedó Junior, con 4 unidades.

Palmeiras y Cerro Porteño conocerán a sus rivales de octavos de final este viernes, en el sorteo en la sede de Conmebol, a partir de las 11:00 horas (15:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada