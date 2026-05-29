Los potenciales rivales de los chilenos en las copas Libertadores y Sudamericana

Luego de terminadas las respectivas fases grupales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, quedó definido el panorama para los equipos chilenos con tres elencos nacionales clasificados para las rondas de eliminación directa.

Tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica se encuentran a la espera de conocer a sus rivales definitivos para la ronda de los octavos de final en el principal certamen continental tras asegurar su paso directo a dicha instancia como primeros de sus respetivos grupos.

Es así como piratas y cruzados tienen ocho posibles rivales: Rosario Central (ARG), Mirassol (BRA), Palmeiras (BRA), Cruzeiro (BRA), Platense (ARG), Estudiantes (ARG), Tolima (COL) y Fluminense (BRA).

O'Higgins de Rancagua, en tanto, tendrá un desafío de alta exigencia para mantenerse en competencia. El cuadro celeste disputará el repechaje previo a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, buscando un cupo que los instale en la ronda de los 16 mejores del torneo.