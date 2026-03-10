Lucas Bovaglio y la revancha de O'Higgins con Tolima: En todos los aspectos llegamos bien

Lucas Bovaglio, entrenador de O'Higgins se refirió al presente de su equipo en la previa del duelo ante Tolima por la vuelta de la tercera fase de la Copa Libertadores, destacando el buen momento que atraviesan los celestes.

"Yo creo que en todos los aspectos llegamos bien, tenemos un buen presente futbolístico, con buen rendimiento a nivel local e internacional", señaló el estratega.

"Anímicamente estamos fuertes, debido a los resultados positivos, el día a día es muy agradable", añadió.

Además, el técnico remarcó que cuenta con todo el plantel disponible para enfrentar el compromiso ante el elenco colombiano. "Llegamos con todo el plantel a disposición. Si bien nos ha tocado jugar últimamente con mucha frecuencia, entiendo que del partido ante Universidad Católica a este encuentro con Tolima llegamos con el suficiente tiempo de recuperación y a la hora de competir vamos a estar frescos", afirmó.

O'Higgins visitará este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas (00:30 GMT) a Tolima en el Estadio "Manuel Murillo Toro".