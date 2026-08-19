Martín Palermo y la clasificación de Platense: "Para nosotros es histórico"

Martín Palermo, técnico de Platense, analizó el histórico paso de su equipo a cuartos de final en la Copa Libertadores tras igualar sin goles ante Coquimbo Unido y vencer por 6-7 en penales en la revancha disputada en el "Francisco Sánchez Rumoroso".

"Es una alegría muy grande. (...) A lo largo del partido fuimos un poco los que propusimos, principalmente en el segundo tiempo. En el primero estuvo muy igualado, pero en el complemento tuvimos más chances. El destino de los penales hoy nos jugó a favor y es un premio para este grupo", dijo en conferencia.

Seguido a ello, precisó: "Me tocó asumir cuando estaban golpeados. (...) De los que salieron campeones hay seis nada más (...) Es una alegría y que lo disfruten, porque para el club y para nosotros es histórico".

"Más allá de no conseguir la victoria con Coquimbo, el partido quedó abierto para cualquiera de los dos. No había sido mucha diferencia de un equipo a otro (...) tenemos la alegría y la satisfacción de seguir en una competencia tan linda como es la Copa Libertadores", cerró.