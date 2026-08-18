Matías Claro y las críticas de la hinchada: Hay que empatizar con el dolor que están sintiendo

Matías Claro, presidente de Cruzados, lamentó la eliminación de Universidad Católica ante Estudiantes de La Plata en octavos de final de la Copa Libertadores y evitó profundizar sobre las críticas de la hinchada por la falta de refuerzos, señalando que hay que empatizar con el "dolor" de los fanáticos.

"Más allá del detalle, la autocrítica siempre ha estado y el análisis va a estar, pero hay que empatizar con el hincha que está sufriendo en este minuto. Ellos tienen una posición distinta a los dirigentes", declaró Claro en la zona mixta.

Al ser consultado sobre las explicaciones que quieren los hinchas Cruzados, Claro indicó que "las explicaciones técnicas las ha dado el gerente deportivo. Y después de ser eliminados, hay que empatizar con lo que estamos sintiendo todos los hinchas cruzados".

"Los momentos de análisis tienen que ser con la cabeza fría y ver bien todo lo que pasó", añadió.

Claro, ante la insistencia por la falta de fichajes, indicó: "Ojalá hubiéramos podido traer el refuerzo que buscamos, pero tuvimos lesiones que nos complicaron y tuvimos que cambiar decisiones. Así es el fútbol, nadie tiene asegurado ganar, se pelea partido a partido".

"Como habíamos empatado en Argentina, teníamos la ilusión de tener un digno partido en el Claro Arena. Me parece que en el primer tiempo competimos, hasta un error que significó el gol de Estudiantes. En el segundo tiempo nos hicieron el 2-0 y realmente, con todas las bajas, era difícil darlo vuelta", expresó.

El timonel de Cruzados también expresó sentirse "orgulloso de los jugadores que participaron hoy, dieron la vida por tratar de clasificar, y quiero darle mi voz de apoyo".

"Tenemos que recuperarnos, tenemos el sábado un partido importante con Ñublense, tenemos que ganar el Campeonato Nacional, queremos clasificar a la Copa Libertadores del próximo año y de las lecciones de este año queremos mejorar y tener un mejor papel el próximo y seguir con la ambición que tiene todo equipo que juega al fútbol, y en especial Católica, que es un equipo grande", expresó.

Sin embargo, reconoció que el objetivo es complicado: "Sabemos que es difícil, que Colo Colo está escapado y tenemos una lucha muy dura con el equipo de la otra universidad, tenemos que jugar con ellos en esta segunda rueda, y esperamos poder definir; y si no podemos lograr el título, que es difícil, poder lograr una clasificación directa a Copa Libertadores sería importante para nosotros".

Finalmente, sostuvo que "nosotros tenemos una gran ambición, lo mostraron los jugadores que entraron a la cancha y la cantera tuvo una gran oportunidad. No fue fácil ante un rival de jerarquía, pero la ambición y ganas de ganar siempre están en el equipo, en la dirigencia y la hinchada de Católica".