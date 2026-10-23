Medio brasileño destacó a Pulgar como el mejor de Flamengo ante Estudiantes

Erick Pulgar, mediocampista chileno de Flamengo, fue el jugador mejor evaluado del conjunto brasileño por el medio Globo Esporte, pese a la eliminación ante Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa Libertadores 2026.

El seleccionado nacional recibió una calificación de 7,0 por parte del reconocido medio brasileño, que destacó su actuación en el empate 0-0 disputado en el Estadio Maracaná, donde el equipo argentino consiguió la clasificación tras imponerse por 3-2 en la definición por penales.

En su evaluación, Globo Esporte destacó que Pulgar mostró gran seguridad en la marca y resultó importante para evitar varios contragolpes del conjunto argentino, argumentos que respaldaron su elección como el jugador mejor calificado del plantel.

El chileno superó en la evaluación a sus compañeros Agustín Rossi, Léo Ortiz y Alex Sandro, quienes recibieron un 6,5. Más atrás quedaron Lucas Paquetá (5,5), Jorginho (5,0) y Pedro (4,5), mientras que Bruno Henrique, Samuel Lino y el técnico Leonardo Jardim obtuvieron las calificaciones más bajas, con un 4,0.

Otros medios fueron más críticos

Sin embargo, la valoración de Pulgar fue diferente en otros medios brasileños. Esporte News Mundo, en una evaluación publicada por Terra, le otorgó un 5,0 al volante nacional, en un análisis que cuestionó la falta de eficacia ofensiva de Flamengo y las dificultades del equipo para superar el planteamiento de Estudiantes.

En esa publicación, Léo Ortiz recibió un 7,0 y fue el mejor evaluado del conjunto brasileño, seguido por Léo Pereira y Pedro, ambos con 6,5. En tanto, Jorginho obtuvo un 4,0 y Lucas Paquetá un 3,0, reflejo de una mirada considerablemente más crítica sobre el desempeño del mediocampo carioca.

Por su parte, el portal Lance! centró su análisis en el bajo rendimiento colectivo de Flamengo durante la serie. El medio cuestionó que el equipo no consiguiera marcar goles en los dos encuentros y que fuera incapaz de aprovechar la superioridad numérica durante gran parte del segundo tiempo en el Maracaná.

Una evaluación similar realizó el periodista Juca Kfouri en su columna de UOL Esporte, donde criticó las dificultades de Flamengo para generar ocasiones claras ante un rival que jugó con diez futbolistas desde el comienzo del complemento. El columnista también mencionó la salida de Pulgar en el tramo final, aunque no le asignó una nota individual.

El mediocampista chileno fue titular y permaneció en cancha hasta el minuto 82, cuando Leonardo Jardim decidió reemplazarlo por Bruno Henrique para incorporar una nueva alternativa ofensiva.

El técnico recibió cuestionamientos de la prensa brasileña por la demora en realizar modificaciones, especialmente después de la expulsión de Baltasar Rodríguez a los 50 minutos, que permitió a Flamengo afrontar casi toda la segunda mitad con un jugador más.

La clasificación terminó en manos de Estudiantes de La Plata, que encontró en Fernando Muslera a su principal figura. El arquero uruguayo detuvo los lanzamientos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique y aseguró el paso de su equipo a la final ante Palmeiras.