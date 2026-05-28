"No podemos conocerlos a todos": Periodista aclaró "cambio de nombre" a jugador en la Libertadores

Peñarol se despidió de la Copa Libertadores con una derrota de local ante Independiente Santa Fe de Colombia, pero un detalle en la cobertura televisiva llamó la atención de los fanáticos uruguayos.

La reportera colombiana Paula Salamanca, en el puesto a borde de cancha para ESPN, nombró a "Washington" Darias, quien en realidad es conocido como Eduardo Darias.

Tras una serie de comentarios en redes sociales durante la noche, el periodista uruguayo Sebastián Giovanelli, comentarista de la transmisión, aclaró la situación y defendió a su colega.

Durante el matinal radial Desde el Vamos, de El Espectador, se le comentó la acentuación errónea de algunos apellidos, a los Giovanelli dijo: "Cada uno tiene la tonalidad que tiene, viste cómo es".

Luego, explicó que el problema con Darias fue un simple malentendido, pues el jugador se llama Washington Eduardo, pero se le reconoce por el segundo nombre.

Son diversos los casos de futbolistas que optan por su segundo nombre. Sin ir demasiado lejos, en la Copa Libertadores 2025 llamó la atención la consignación de "Marcelo" Javier Correa en las gráficas de la TV internacional tras anotar un doblete para Colo Colo ante Atlético Bucaramanga en el debut.

"Lo que pasa muchas veces a los que trabajan a nivel de campo, e incluso relatores y comentaristas: Quienes no conocen el medio, les pasan la lista y anotan el primer nombre", explicó Giovanelli.

"La colega dijo 'Washington Darias' y cuando pude le aclaré que lo conocemos como Eduardo. Son cosas normales que pasan. Nos ponemos muy puntillosos en Uruguay, yo entiendo. No podemos los periodistas conocer a todos los jugadores del mundo, y más si somos extranjeros", sumó el periodista oriental.

"Obviamente podemos cometer algún (error)... luego resultó que era 'Darías' hasta que pude decir que era Darias, ahí se fue acomodando la jugada. Con 'Barcía' (en Nacional vs. Coquimbo Unido) pasó lo mismo, que era Barcia. Pasa, es un tema de pronunciación y todo se puede acomodar", cerró al respecto.