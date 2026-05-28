Gobierno se querelló por presunta violación grupal a universitaria en Concepción

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la Región del Biobío presentó este jueves una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Concepción por la presunta violación grupal que afectó a una estudiante de la sede penquista de la Universidad San Sebastián (USS) tras una fiesta de bienvenida "mechona".

"Luego que la víctima aceptara nuestra representación judicial, hemos presentado una querella criminal con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos, colaborar con el desarrollo de la investigación que lidera la Fiscalía de Concepción y perseguir las responsabilidades que correspondan", informó Barbara Monsalves, directora regional del organismo.

A través de un comunicado, la autoridad enfatizó la importancia de proteger a la víctima -que se encuentra recibiendo atención psicosocial por parte del Centro de Atención Especializado en Violencias de Género del Servicio- y resguardar su bienestar físico y emocional, "evitando cualquier acción o difusión de información que pueda exponerla o generar revictimización".

"En este tipo de casos, el acompañamiento oportuno, especializado y con sentido reparatorio resulta fundamental para enfrentar las consecuencias de la violencia y fortalecer el acceso a la justicia", señaló Monsalves.

Reiteró que "toda denuncia de violencia de género debe investigarse con celeridad, resguardando la privacidad, seguridad y dignidad de la víctima, por lo que estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público para condenar a los responsables de este grave caso".

Desde el gabinete ministerial, en tanto, la titular subrogante de la Mujer y la Equidad de Género, Daniela Castro, sostuvo: "Los hechos que se han denunciado en Concepción son gravísimos y como Gobierno queremos expresar toda nuestra solidaridad hacia la víctima, con quien hemos estado en contacto permanente, entregándole apoyo jurídico y psicosocial para avanzar tanto en reparación, como en acceso a la justicia".

"Para nuestro Ministerio, la seguridad de las mujeres es una prioridad. Y eso implica actuar con decisión frente a cualquier hecho de violencia. De hecho, esta semana firmamos un convenio con Carabineros para fortalecer los sistemas tecnológicos del Estado destinados a prevenir, erradicar y reparar la violencia de género. Es importante que todos tomemos el compromiso de prevenir la violencia y garantizar que las mujeres puedan vivir seguras y protegidas en nuestro país", aseveró la ministra (s).

El SernamEG realizó un llamado a la ciudadanía a denunciar hechos de violencia de género al 133 de Carabineros y al 134 de la Policía de Investigaciones (PDI), y recordó que cuenta con canales de orientación y apoyo confidencial disponibles para quienes lo requieran a través del número 1455 "SernamEG Te Orienta".