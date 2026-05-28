La oficial de Políticas Sociales de Unicef Chile, Amanda Telias, abordó en Cooperativa la altra prevalencia de pobreza infantil que se registra en nuestro país y enfatizó la importancia de las iniciativas y políticas públicas de cuidado para aliviar esta problemática: por ejemplo, el proyecto de ley de Sala Cuna Universal.

El organismo elaboró un informe sobre pobreza infantil junto al Observatorio Niñez Colunga y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que toma datos de la encuesta Casen 2022 y que arrojó que uno de cada cuatro niños en Chile vive en un hogar que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.

"Una de las cosas que se ha discutido fuerte últimamente es la importancia de los cuidados. Muchas veces, los hogares no pueden generar ingresos porque cuidan de los niños, niñas y adolescentes, y eso es una política pública que podría cambiar: se pueden ofrecer más facilidades para el cuidado y eso generaría una mayor inserción al trabajo y una mayor generación de ingresos de las familias", sostuvo Telias.

En este escenario, "la ley de Sala Cuna es sumamente importante para disminuir esta discriminación que existe hacia la participación laboral femenina (...). Eso es sumamente relevante para generar más ingresos en el hogar -(jncluso) muchas veces duplicarlos- y salir de la situación de pobreza", agregó.

"Ese es el tipo de políticas públicas en las que se puede ir avanzando y que permitirían no solo una mayor incorporación de la mujer al trabajo y un mayor crecimiento económico, sino que también reducir la pobreza infantil en particular", cerró la encargada de Políticas Sociales de Unicef.

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