CNTV sanciona a La Red con suspensión de sus transmisiones por 10 días

Un duro revés enfrenta la estación televisiva La Red luego de que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ordenara suspender sus transmisiones por un periodo de diez días.

La radical determinación del organismo fiscalizador se originó debido a que el canal privado no cumplió con el pago de una multa que se le había cursado durante el año 2025.

Dicha infracción inicial, equivalente a 200 UTM, fue impuesta en agosto de ese año tras no presentar la información financiera del primer trimestre de 2024 ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Aunque la señal de Avenida Quilín intentó frenar este cobro apelando directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la justicia falló a favor del ente regulador en marzo de este año.

Según detalla el acta oficial de la entidad, "a la fecha del presente acuerdo, no ha dado cumplimiento al pago de la multa impuesta dentro del plazo establecido legalmente".

Frente a esta morosidad, la misma resolución agrega que la situación "habilita al CNTV para imponer por vía de apremio la suspensión de las transmisiones", castigo que se hará efectivo en cuanto La Red sea formalmente notificada.