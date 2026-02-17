O’Higgins vuelve a la Libertadores con la misión de hacerse fuerte de local ante Bahía

O'Higgins iniciará en El Teniente su lucha por avanzar en la Copa Libertadores 2026, debutando como local este miércoles a las 19:00 horas ante Bahía de Brasil por la Fase 2 del máximo torneo continental.

El "Capo de Provincia", comandado por Lucas Bovaglio, sale a la cancha con el cartel de haber sido el tercer mejor equipo de la Liga de Primera 2025.

Esta será la quinta participación rancagüina en la Libertadores, luego de haber dicho presente en 1979, 1980, 1984 y 2014, siendo esta última a partir de su único título de Primera División.

Pasando a la actualidad, la escuadra celeste tuvo un buen inicio de campeonato, con victorias ante Deportes Concepción y Deportes La Serena, por 2-1 y 1-0, respectivamente.

Sin embargo, el último partido del "Ohí Ohí" fue una derrota por 2-1 contra Deportes Limache en el sintético del "Lucio Fariña" de Quillota, por la tercera fecha.

Bovaglio ha mantenido una base en el inicio de la temporada, por lo que un probable 11 inicial es con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Bryan Rabello, Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Martín Sarrafiore o Bastián Yáñez.

Por el otro lado estará Bahía, dirigido por el reconocido exarquero Rogerio Ceni y que está en esta segunda fase previa gracias a su séptimo puesto en el Brasileirao 2025.

El "Tricolor de acero" llega con mucho más rodaje que O'Higgins, pues entre la liga brasileña y el estadual Campeonato Baiano ya tiene 11 partidos en el cuerpo.

Luego de tres jornadas en Primera División, comparte el tercer lugar con Fluminense gracias a dos triunfos y un empate. En cuanto a sus últimos resultados, venció 1-0 de visita a Vasco da Gama por el Brasileirao y empató 2-2 con Jacuipense en el estadual, donde lidera con nueve puntos de ventaja.

Según la prensa brasileña, la posible oncena de Bahía es con Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas, Erick; Ademir, Erick Pulga y Willian José.

Fuera de la cancha, ambos equipos impulsaron la camaradería bajo el lema "El fútbol nos une", para alejar la violencia, tanto en la ida como en la revancha en Brasil, y así vivir una fiesta.

El partido en Rancagua arrancará a las 19:00 horas (22:00 GMT) con arbitraje del uruguayo Alberto Feres, y podrás seguir los detalles en vivo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.