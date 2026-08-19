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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Palmeiras batió a Cerro Porteño y se instaló en cuartos de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro brasileño se impuso en Asunción.

Palmeiras batió a Cerro Porteño y se instaló en cuartos de la Copa Libertadores
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Palmeiras clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras vencer por 0-1 a Cerro Porteño en La Nueva Olla de Asunción, ganando por 2-1 la llave global de octavos.

El Verdao batalló ante la resistencia de los locales, pero encontró el gol del triunfo a través de la pelota parada: Jhon Arias levantó el centro en un tiro de esquina y el capitán paraguayo Gustavo Gómez asestó un potente cabezazo (41').

En cuartos de final, Palmeiras enfrentará al ganador de la llave de Liga de Quito y Mirassol, que se resolverá este jueves en Ecuador.

La ida de cuartos de final se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre.

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