Palmeiras pegó primero a Fluminense en Maracaná y sueña con la final de la Libertadores

Palmeiras dio el primer golpe este miércoles en las semifinales de la Copa Libertadores, tras vencer por 1-2 a Fluminense en el duelo de ida, disputado en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro.

El conjunto carioca fue dominador de la posesión, pero desaprovechó varias oportunidades ante el Verdao, que generó peligro cada vez que llegó al arco rival.

La apertura de la cuenta fue con una contra rápida, centro de Joaquín Piquerez desde la izquierda y remate de primera en el área del "Flaco" López, justo antes del descanso (45').

En la segunda parte, en el tramo final, Palmeiras silenció Maracaná; tras un remate de Ramón Sosa, hubo una serie de rebotes en el área y Marlon Freitas quedó soleo, le pegó de de sobrepique y firmó el 0-2 parcial (84').

Finalmente, Fluminense pudo descontar, gracias a una malísima salida del arquero Carlos Miguel y que aprovechó Wesley Nata para anotar de cabeza (90+3').

La revancha entre Palmeiras y Fluminense será la próxima semana, el miércoles 21 de octubre, a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Sin embargo, antes deben jugar sus respectivos desafíos este fin de semana en el Brasileirao: Fluminense recibirá a Santos y Palmeiras visitará a Atlético Paranaense.