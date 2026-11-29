El "Periodismo para la ciudadanía" fue el eje de la sexta versión del Festival +CIPER UDP, instancia que este viernes y sábado reunió a periodistas y representantes del mundo de las comunicaciones, entre ellos varios integrantes de Cooperativa, en torno a los principales desafíos de la industria.

A través de charlas, talleres y paneles de conversación, se abordaron temas como la desinformación, la transparencia, los nuevos formatos y las plataformas digitales, además de las estrategias para conectar con las audiencias en un escenario de constantes transformaciones.

En una de las mesas participó el gerente general de la Compañía Chilena de Comunicaciones, Luis Ajenjo, quien destacó la necesidad de que los medios estén presentes en los distintos espacios donde hoy se informan las personas.

"Hay que seguir en la FM, hay que estar en el teléfono que no ocupa la FM, en el streaming, hay que hacer videos, hay que estar en las redes sociales, hay que estar en YouTube, hay que estar en todas partes. Las audiencias no están en un solo lugar", resaltó.

Ajenjo también valoró el crecimiento de la radio informativa y lo vinculó con la confianza de las personas en los medios de comunicación.

"El aumento de audiencia generalizado que han tenido —no solo nosotros— las radios informativas en general es muy interesante, porque es una prueba de confianza. El público está buscando información veraz, plural, segura y que le sirva", planteó.

Debate sobre IA

Otro de los temas centrales del festival fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ejercicio del periodismo y en la manera en que la ciudadanía accede a la información.

La conductora de El Primer Café de Cooperativa, Cecilia Rovaretti, moderó la conversación "IA sin letra chica", donde se analizaron las oportunidades y los desafíos que representa esta tecnología para los profesionales y los medios de comunicación.

"Este monstruo de muchas cabezas, que también puede ser un ángel si lo usamos bien y si lo convertimos en nuestro aliado, es el gran desafío para nuestro trabajo, para nuestro oficio y para los medios de comunicación", sostuvo la periodista.

El Festival +CIPER UDP también contó con la presencia de Verónica Franco, conductora de El Diario de Cooperativa, quien compartió un panel con otras expositoras para abordar los obstáculos y aprendizajes de incorporar la perspectiva de género en el periodismo.